Aile Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 10:27
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığının 2023 bütçesine ilişkin sunumuna başladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız