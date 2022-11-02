Öğretmenler, tatilde mesleki çalışma programlarına ÖBA üzerinden katılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 14-18 Kasım'ın ara tatil dönemi olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Öğretmenlerin, bu takvime göre, kasım ve nisan aylarındaki ara tatillerde hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışma programına katılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda her zaman desteklediklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz, 14-18 Kasım'daki ara tatilde bu dönemdeki mesleki çalışma programlarını okula gitmeden ÖBA üzerinden uzaktan eğitim yoluyla tamamlayabilecek." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda, ÖBA'da bugüne kadar yayımlanan tüm içeriklerin de yeniden öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konuları yanı sıra ÖBA'da geçmişten günümüze yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerimizin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak."

Özer, ÖBA'nın kişisel ve mesleki gelişim için bir platform haline gelmesi hedefi doğrultusunda içerikleri zenginleştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, bu çerçeve Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarında yer alan kitaplara ÖBA üzerinden erişim imkanı sağlandığını, ilk aşamada 55 kitabın sanal ortamda öğretmenlerin erişimine açıldığını aktardı.