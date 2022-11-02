Adalet Bakanlığı, UYAP Vatandaş Portalı'nı YouTube kanalından anlattı

Videoda, "UYAP Vatandaş Portalı nedir?", "UYAP Vatandaş Portal'dan dava açılabilir mi?", "Dijital ortamda hangi yargısal işlemler yapılabilir?" soruları yanıtlandı.

Videoda değerlendirmelerine yer verilen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, UYAP'ın ilk e-Devlet projelerinden biri olduğunu belirtti.

UYAP Vatandaş Portalı'na e-Devlet şifreleri ve elektronik imza ile hızlı ve kolay biçimde girilebileceğini ifade eden Gül, vatandaşların adli ve idari yargıda bulunan dosyalarını buradan takip edebileceklerini, dosyadaki evrakı görebileceklerini ve dosyanın safahatına ulaşabileceklerini söyledi.

Elektronik imza ile sisteme giren vatandaşların, portal üzerinden idari ve adli yargı ile icra mahkemelerinde dava açma imkanlarının da bulunduğunu dile getiren Gül, sistem üzerinden dava dosyalarına evrak gönderilebileceğini, yargı giderleri ve harç ödemelerinin yapılabileceğini bildirdi.

Vatandaşların sisteme, bilgisayar ve tabletin yanı sıra cep telefonları üzerinden de ulaşabileceğini belirten Gül, portalın mobil hizmet veren ara yüzünün de bulunduğunu, mobil cihazlardan da sisteme girilebileceğini kaydetti.