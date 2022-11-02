Yargıtay, eski başyaver Ali Yazıcı'nın müebbet hapsini onadı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 13:25
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız