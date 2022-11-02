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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'referandum' mesajı

AK Parti, başörtüsü konusunda hazırladığı anayasa teklifini bugün Meclis'e sunacak. Açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te gerekli çoğunluk sağlanamaması durumda referandum dahil tüm adımları atmaya hazır olduklarını söyledi. Tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını da bildiren Erdoğan, ''Kriz aşıldı'' dedi.

Kaynak : NTV
Eklenme : 02 Kasım 2022 13:25
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AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörütüsü konusunda hazırlanan anayasa değişiklik teklifine bugün son şeklinin verileceğini açıkladı.

Meclis'te gerekli çoğunluk sağlanamaması durumda referandum dahil tüm adımları atmaya hazır olduklarını da söyleyen Erdoğan, ''Biz, milletin hakemliğinden asla kaçmadık'' dedi.

Tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildiren

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Mahir Ünal'a görev süresince yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Grup başkanvekilimizin görevinden affıyla boşalan yere, grup başkan yardımcımız Özlem Zengin'i teklif ediyoruz. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Girdiğimiz 15 seçimin tamamında bizlerden desteğini esirgemeyen milletimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Birileri sürekli engellemenin, takoz olmanın peşinde koşarken biz sağlık, eğitim alanlarımızı güçlendirdik. Fakir fukaraya biz sahip çıktık. Asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Türkiye'yi parmakla gösterilen bir ülke haline getirdik. Milli irade üzerinde demokrasinin kılıcı olarak duran ne varsa hepsini tehdit olmaktan çıkardık. Geride bıraktığımız 20 yılda bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerden daha fazlasını kazandırdık.

Gezi'de sokakları ateşe vererek, 15 Temmuz'da demokrasimize kastederek bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Ancak biz kefenimizi giyip çıktığımız bu yoldan asla geri dönmedik.

Cumartesi günü inşallah Gaziantep'e gidiyoruz. Orada yapımı tamamlanan eserleri hizmete açacağız. Aşk ile çalışan yorulmaz. Durmak yok yola devam.

KILIÇDAROĞLU'NUN YURTDIŞI ZİYARETLERİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın planlarken CHP'nin nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan hamburger turları düzenliyorlar. İngiltere'nin hamburgeri daha mı güzel anlamadım. Sonra da Almanya'ya gidecekmiş, bence orada döner ye. Güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar yatırımcıları tehdit eden sen değilmişsin gibi çıkmış bir de ne diyorsun.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Bizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar.

Biz CHP'nin bu oyununa, anayasa teklifimiz ile karşılık verdik. Bu ara başörtülü kadın kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Yakında başörtülü aday çıkarırlarsa şaşmayın. Daha dün ikna odaları kuran, üniversitelerde başörtüsü yasağı koyan sizler değil miydiniz, bunları nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız.

Bütün bunlara rağmen, sıkıyorsa başörtüsü adayları koy bakalım. Görelim bakalım ne yapacaksın. Geçmişteki ağababalarınız başörtülü kadınları Meclis'ten kovdu.

TEKLİF BUGÜN MECLİS'E GELİYOR

KAPAT [X]

Hazırlıklarını tamamladığımız teklifimizi, Meclis'te bulunan arkadaşlarla ve partilerle görüşmeye başladılar. Ve bugün tamamlanacak görüşmelerin ardından teklifimizi, Meclis'e bugün sunacağız.

Bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkartma yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum.

REFERANDUM MESAJI

Tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız. Biz milletin hakemliğinden asla kaçmadık.

Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gereken yapılmazsa güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara alacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'UYUŞTURUCU' İDDİASI

Bu iftiranın hesabını hukuk önünde soracağız. Kolluk güçlerimizin hakkını korumak boynumuzun borcudur. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakaladık.

Uyuşturucuyla mücadele edenleri töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmak, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir.

2023 seçimlerinde sıkletimize uygun bir muhalefetle yarışmayı isterdik. Maalesef bahtımıza millete hakaret etmekten başka hiçbir vasfı olmayan ekip çıktı. Sandığın rengi belli oldukça siyasi iklimi zehirlemeye yönelik çabaların artması muhtemeldir.

''TAHIL KRİZİ AŞILDI''

Sayın Putin ile yaptığımız görüşme neticesinde; bugün 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatı başlayacaklarını söyledi. Tahıl krizi aşıldı.

Dünya ülkeleri yüksek enflasyonrakamlarıyla uğraşırken ülkemizde ekonomi çarkları dönüyor. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteğini Mart 2023 yerine bu yıl ödeyeceğiz.

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