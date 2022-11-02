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Büyükçekmece'de doktorun evini kurşunladılar

Büyükçekmece'de dün gece çocuk doktoru Mehmet Çetin Karcı'nın evi ve komşusunun otomobili kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Karcı durumu komşularından öğrendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Kasım 2022 15:48
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Büyükçekmece'de doktorun evini kurşunladılar

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan çocuk doktoru Mehmet Çetin Karcı'nın evine ve aynı mahallede oturan bir kişinin daha otomobiline gece saat 03.00 sıralarında silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında evinde olmayan Karcı, durumu sabah komşularından öğrendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Karcı, "Komşular 'evin kurşunlanmış' diye geldiler. Geldim baktım böyle. Kurşunlanan araba komşunun. Onun arabası ve benim evimi kurşunlamışlar" dedi.

Ateş açılan otomobilin sahibinin akrabası Necla Yıldız ise "Gece 03.00'da oldu. Ne olduğunu sabah Kur'an kursunda öğrendik. Eniştemin arabası kurşunlanmış. Yaralı yok" diye konuştu.

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