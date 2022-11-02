İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Dolandırıcılık Büro Amirliği, nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi ile Eflani ve Eskipazar ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen polis; H.T, S.B. ve Z.Y'yi gözaltına aldı.

Ekipler H.T'ye ait adreste kurusıkı tabanca ve müştekilere ait çok sayıda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, diploma ve alacak verecek çizelgesi ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.T. tutuklandı.

CHP Eskipazar İlçe Başkanı olduğu öğrenilen Z.Y. ile S.B'ye ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 63 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.