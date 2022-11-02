Elon Musk, 'mavi tik' ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı

Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun genel merkezine bir lavabo ile giriş yaptı. Batı medyasında lavabo metaforunun Musk'ın şirkette yapacağı köklü değişiklikleri işaret ettiği belirtilirken, Musk'ın son hamleleri bu gelişmeleri doğrular nitelikte bulunuyor.

Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay rozeti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullandı.

Musk'ın bu açıklamaları pek çok tepkiye sebep olurken, ünlü iş adamının otomotiv sektöründeki en büyük rakibi General Motors, Twitter'a reklam verme sürecini askıya aldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, bazı şirketler de açıktan belirtmese bile Musk'ın yönetimine geçen platformun yeni hamlelerinin nasıl etkilere sahip olduğunu görene kadar reklamlarını askıya aldırdı.

Twitter'daki Bio'suna "Twitter Şikayet Hattı Operatörü" yazan Musk ise son dönemde yoğun bir şekilde gelen şikayetlere "Şikayetçi olanlar lütfen şikayetlerinize devam edin, ama fiyatı 8 dolar olacak" tweeti ile karşılık verdi.

- Mavi onay rozeti nedir ?

Twitter'ın son dönemde çok konuşulan mavi tik hesabı, daha çok kamuyu ilgilendiren paylaşımlar yapan kişilere veriliyor. Şirket, mavi onay rozetinin işlevini şu şekilde açıklıyor:

"Twitter'daki mavi onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir."

- Twitter yıllık 38,4 milyon dolardan fazla kazanç elde edebilir

Twitter'da yaklaşık 400 bin mavi onay rozetli hesap bulunduğu tahmin ediliyor. Twitter CEO'su 8 dolarlık fiyatlanmanın satın alma gücü paritesi ile orantılı olarak ülkeden ülkeye göre değişeceğini de açıkladı. Fiyatların hangi ülkede ne kadar olacağı şu için bilinmese de 400 bin kullanıcıdan ortalama 8 dolar ücret alınırsa Twitter, bu yeni süreçten aylık 3,2 milyon dolar (yaklaşık 60 milyon TL), yıllık ise 38,4 milyon dolar (715 milyon TL) gelir elde etmiş olacak.

- Mavi onay rozetinin abonelik sisteminin sunacağı avantajlar

Musk, mavi onay rozetinin fiyatını açıkladığı tweet serisinde ücreti ödeyen kullanıcılara sunacağı avantajlar ilgili de bir takım bilgiler verdi. CEO Musk, tweetinde, ücretli kullanıcıların cevaplar, mentionlar ve aramalarda öncelikli olacağı, uzun video ve ses yayınlama ayrıcalığına sahip olacağı ve diğer kullanıcılara oranla yarı yarıya daha az reklam göreceğini açıkladı.