Türkiye'nin en genç başkanı güven tazeledi

Eray, konuşmasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, merhum Cumhurbaşkanlarımızdan Celal Bayar, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ı, şehit Başvekilimiz Adnan Menderes, Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, anan Arda, Demokratların hala ayakta olduğunu ve bu ülkeye çağ atlatan kadrolarının demokratların olduğu ifade etti. SİHA'lar ile gurur duyduğunu ifade eden genç başkan Arda, "Milleti borca iten bilinçli bir siyaset var. Biz zenginden, kendi adamından yana olan değil, aadaletten yana olan bir iktidar olacağız. İnsanımızı ayırmayacağız, Millet ittifakının bu ülkede yeniden demokrasiyi inşa edeceğini inanıyorum'' dedi.

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Erkem Eray Arda özetle şöyle konuştu;

DEMOKRAT PARTİ DİMDİK AYAKTA

''15. demek bile aslında bize dair ne çok şey söylüyor. Kaç kere darbe mağduru olmuşuz, kaç partimiz kapatılmış ama en son kurduğumuz partimiz bile 15. il kongresini görüyor. Üstelik bu sürede de ne badireler atlatmışız; darbelerin yerine gelen post modern operasyonların hedefi olmuşuz. Buna rağmen ayakta kalmışız, dimdik de ayaktayız''

TÜRKİYENİN EN GENÇ İL BAŞKANI

'' Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal başta olmak üzere, eski yeni tüm teşkilat mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizlerle aynı davanın neferi olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin en genç il başkanı olarak büyüklerimden her zaman destek gördüm bu partide. Onların destekleri olmasa İstanbul bugünkü İstanbul olur muydu? Teşkilatımız gençliğimizin enerjisiyle büyüklerimizin bilgeliğinin birleşmesi sayesinde bugünlere geldi. Dün bize yapılanı bugün kardeşlerimize yapıyoruz, omuz veriyoruz''

MESUT YILMAZ TAVSİYESİ

''Eski Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz'ı vefatının ikinci yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Delikanlılık yaşlarımda Allah nasip etti; partimizin büyüklerinden, eski belediye başkanlarımızdan kıymetli büyüğüm Sayın Hüseyin Avni Sipahi vesile oldu da bu bilge ismin yakınlarında olabildim. Merhum Mesut Yılmaz'ın yanında olabilmek büyük bir şanstı. Kendisi açtı konuyu bir gün. "Evladım," dedi, "duyuyorum iyi işler yapıyorsun ama gözünü siyasete dikmişsin." Aman yarabbi, havalara uçtum. Kahramanım beni görmüştü, beni fark etmişti. "Evet, efendim, siyaset yapmayı düşünüyorum" dedim, "var mı bir nasihatiniz?" Cevabı tek kelime 'Yapma. 'oldu. . ''

PARTİM HERŞEYDEN DAHA KIYMETLİ

''Bugün bu kürsüden şunları söylemek istiyorum. Bana verdiğiniz nasihati tutamadım sayın başbakanım, beni affedin, hakkınızı helal edin. Nasihatinizi tutamadım çünkü söylediğiniz gibi size baktım. Size bakınca bırak dünya malını, canını, cananını, evlatlarını bırakıp yangına koşmuş, bir parça su dökerim de yangını söndürürüm diye ateşe koşmuş abide bir şahsiyet gördüm. Olacaksak böyle olalım dedim, gerisi boş. Benim de malım, canım, cananım, ailem, sülalem bu partideki kimsenin malından, canından, cananından, ailesinden kıymetli değil.

BU İŞTEN BİZ ANLIYORUZ

''Değerli arkadaşlar, biz abide şahsiyetlerden, bu işin ustalarından el aldık. Biz memleketin dertlerini de çözümlerini de en iyi bilenlerdeniz. Öyle ki darbelerle Demokrat Parti'nin önünü kesmek isteyenler bile Türkiye'nin refahı için Demokrat Parti'nin programlarını uyguladı yıllarca. Bayar'ı mahkemelerde yargıladılar ama Bayar'ın kalkınma planlarını uyguladılar. Demirel'i Zincirbozan'a gönderdiler ama yaptıkları her iş için "Efendim, siz ne düşünüyorsunuz?" diye sormadan edemediler. Demek ki bu işten anlayan biziz, biz geldiğimizde yapabiliyoruz''

BİLİNÇLİ BORÇLANMA YAPILIYOR

''Son 20 sene gösteriyor ki başkaları geldiğinde yapamıyormuş. Bugün geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz, milleti borca harca mahküm etmek için bilinçli olarak yürütülen bir siyaset var. Bunlar gelince sosyal yardımlar kesilecek diyorlar. Biz gelince sosyal yardıma gerek kalmayacak kardeşim, biz iş güç sahibi yapacağız çünkü milleti''



SİHALARLAR BİZDE GURUR DUYUYORUZ

''Yıllardır söyledikleri bir yerli otomobil var mesela, ne kadar yerli olduğu tartışmalı ama çıkıyor, eyvallah. Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar savaşlarda kader değiştiriyor, biz de gurur duyuyoruz, eyvallah. Ama bu gelişmeleri doğuran teşvikler, krediler öyle bir dağıtılıyor ki bir tarafta süper zenginler peyda oluyor öbür tarafta sayıları gittikçe artan güvencesiz insanlar. Bakın, dürüstçe söyleyeyim. Bayraktar SİHAsı başka bir ülkeye ihraç edildiğinde mutlu oluyorum, ülkemize para giriyor. Ama bu gururlar, bu mutluluklar bir anlık şeyler.''

MİLLETİ AÇ YATARKEN MİLLİYEÇİ SÖYLEM OLMAZ

''Milliyetçi söylemlerle bu milleti uyutamazsınız. Milliyetçiliğin ilk adımı, milletini sevmektir. Milletini seven adam, milleti aç yatarken gurur masalları anlatmaz. Bizim milliyetçilik anlayışımızda bu topraklara bağlı, vatanına, milletine, devletine sadık herkese yer var. Bu iktidarın getirdiği ekonomi anlayışı ve pazarlama ideolojisi, Türkiye'ye bireysellik, sözde serbest pazar ve statü esaslı tüketme üzerine kurulu bir yaşam kültürü getirdi; bundan ileriye de götüremeyeceği aşikar. Biz işte bu çemberi kıracağız.''

76 YIL ÖNCE NASIL YAPTIYSAK ŞİMDİDE ÖYLE

Neydi Demokrat Parti'yi Demokrat Parti yapan, milletle devleti barıştırmaktı. 76 yıl önce nasıl yaptıysak öyle yapacağız. Bugün üzülerek söylüyorum ki millet, devletinden ümidi kesmiş. Gençlerimizin bitmeyen stajlarla ücretsiz çalıştırılmalarının, adını doğru koyalım, sömürülmelerinin önüne geçeceğiz. Gençlerimize, kadınlarımıza, KOBİ'lerimize hak ettikleri kredileri vereceğiz. Bugün iktidar güya gençlere kredi veriyor. Gidiyorsunuz bankaya, teminat soruyor. Gencimiz gidiyor bankada görüyor, Ahmet Bey'in oğlu kredisini kapıp götürüyor; Ahmet Efendi'nin oğlu boynu bükük dönüyor. Biz zenginden, kendi adamından yana olan değil, adaletten yana olan bir iktidar olacağız. İnsanımızı ayırmayacağız.

DEMOKRATLAR ÇAĞ ATLATTI

''Büyük Atatürk de bu ülkeye insanına yatırım yaparak çağ atlattı. Bayar insanımıza iş dünyasını öğretti. Menderes, Süleyman adında genç bir mühendisi ülkenin en büyük barajlarını yapma işinin başına koydu. Malatya'nın Çırmıktılısı'ndan çıkan Turgutlar bu ülkeye çağ atlattıysa bu taşa toprağa, yandaşa değil; insana yatırım yapma vizyonunun neticesidir. Biz de aynı vizyonla ilerleyeceğiz inşallah. Millet İttifaklı ile Türkiye'de demokratik düzen yeniden tesis edilecek, biliyorum.''

GENEL BAŞKAN DEMOKRAT PARTİYİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIDI

''Mekan, Demokrat Parti; millet bu ismi biliyor mu biliyor, evi gibi görüyor mu görüyor. Son başlattığımız yeni üye kampanyasından bunu görüyoruz, bu teveccüh buna işaret ediyor. Bu teşkilata ömür veren her bir kişi, görecek ki verilen ömürler boşa gitmiyor. Sayın Genel Başkanımıza bakın. Bu adam herkes kaçarken bir büyük mücadeleyi sırtına aldı, taşıdı. Bu adam sözüm ona siyaset uzmanları "Bitti, artık toparlayamaz bunlar" dedikleri sırada, dağılan hareketimizi topladı; yetmedi, bir de üzerine gençlik aşısı vurdu. Bu adam bu hareketi ademe mahkum etmeye çalışan Türkiye'nin en ceberrut iktidarına karşı dik durdu, operasyonlar çekilen Demokrat Parti'yi hak ettiği yere taşıdı. Bugün Demokrat Parti iktidara aday. Sözün özü değerli arkadaşlar; bu adam üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, yapmaya da devam ediyor. Şimdi sıra bizde. Bu adamı hak ettiği yere taşıyacağız, çünkü bu millet adam gibi adamlar tarafından yönetilmeyi hak ediyor. Dava büyüklerime, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.'' Dedi.

