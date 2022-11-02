MEB'in işten çıkardığı engelli memura 'dolandırıcılık' suçundan beraat

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Özdemir ile taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan Özdemir, devlet memuru olabilmek için yaptığı başvuruda Kırşehir, Kayseri ve Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden engel durumuyla ilgili aldığı 3 ayrı raporu Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduğunu, müracaatı kabul eden memurun Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporunu alıp diğer ikisini kendisine geri verdiğini belirtti.

Üç raporun itirazlardan dolayı alındığını belirten Özdemir, "Kötü bir niyetim yoktu. Suçsuzum, takdir mahkemenin." dedi.

Mahkeme heyeti, Gökhan Özdemir'in kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan beraatine karar verdi.

Gökhan Özdemir, EKPSS sınavında başarılı olduktan sonra Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduğu raporla 2016 yılında memur olarak atanmış, daha sonra yapılan araştırmada geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı iddia edilerek Kırşehir Valiliğinin 3 Şubat 2021 tarihli oluru ile devlet memurluğu sona erdirilmiş, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.