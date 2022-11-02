Marmaray'da seferlerin durma sebebi belirlendi

Üsküdar Marmaray istasyonunda saat 18.15 sıralarında acil bir durum sebebiyle vatandaşların peronları derhal terk etmeleri yönünde anons yapıldı. Anons üzerine vatandaşlar istasyondan çıkarken seferler kısa süreliğine durduruldu. Yapılan incelemede, bir yolcunun yangın butonunu amacı dışında kullanması nedeniyle yangın alarmının devreye girdiği, istasyon boşaltma anonslarının otomatik olarak devreye girdiği anlaşıldı. Durumun anlaşılması üzerine seferler normale döndü.

Marmaray tarafından sosyal medya hesaplarından, "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir" şeklinde açıklama yapıldı.