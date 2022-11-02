2 kardeşin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde husumetli iki ailenin fertleri arasında önceki gün akşam çıkan ve M.A. (43) ile kardeşi C.A'nın (31) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin H.K'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve çelik yelek giydirilen M.A. (46), M.D. (37) ve H.K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Zanlılardan M.A. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün çıkan silahlı kavgada M.A. ve kardeşi C.A. ağır yaralanmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A. ile M.D'yi Şıh Maksut Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalamıştı.