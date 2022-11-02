Vali ve Belediye Başkanından Antalya açıklarındaki depremle ilgili paylaşım

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hafif hissedildiğini, şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuzluğun ulaşmadığını söyledi.

Her ihtimale karşı ekiplerin hazırlıklı tutulduğunu ve kırsal bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı araştırmasını yaptıklarını aktaran Erdemir, deprem nedeniyle ilçe genelinde halkta panik görülmediğini bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı depreme ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Saat 20.41'de Kumluca açıklarında 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar Valiliğimiz, AFAD ve 112 Ekiplerimize intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Kumluca İlçemize ve Antalya'mıza geçmiş olsun."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Akdeniz'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Geçmiş olsun Antalya'm."