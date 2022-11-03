Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Yargılamada hedef sürenin kapsamı genişletmeyi amaçlayan Adalet Bakanlığı, hakimlik, savcılık, avukatlık için yeni mesleğe giriş modeli getirilecek. Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerler olmak üzere yaygınlaştırılacak ve sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Kasım 2022 08:20
Hükümet; hukukun üstünlüğü, yargılamanın hızlı, adil ve etkili şekilde işlemesi, öngörülebilir olması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet sistemine duyulan güvenin artırılması amacıyla kolları sıvadı. Bu çerçevede yargıda hedef süre uygulaması vasıtasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak ve makul sürede yargılanma hakkı daha etkin korunacak.
Mahkemelerin belirlenen süreler içerisinde davaları sonuçlandırmasını öngören ve Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yargıda Hedef Süre' uygulamasının kapsamında yeni dava türleri için süreler belirlenecek, uygulama geliştirilecek.
YEŞİM ERASLANMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız