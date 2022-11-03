Makam odasında silah faciası! Böbrek ve pankreası gitti

İzmir'de bir kamu kurumunda daire başkanı görevinde bulunan Ali Aykut T., silahını temizletmek için 22 Şubat'ta makam odasında tasfiye memuru Aygün Akkeçeli'den yardım istedi. Akkeçeli de o sırada kuruma gelen Uzman Çavuş E.G. ve av bayii işletmecisi E.Ç.'den silahın temizlenmesi için ricada bulundu. E. Ç., temizlemek için eline aldığı sırada silah bir anda patladı.

Böbrek gitti, pankreas yandı, bağırsak kısaldı

Namludan çıkan mermi önce E.Ç.'yi sol elinden yaraladı, ardından Akkeçeli'nin karnına isabet etti. Akkeçeli yoğun bakımda verdiği 45 günlük mücadeleyi kazansa da bir böbreğini kaybetti, pankreası yandı, kalınbağırsağı kısaltıldı, 18 kilo verdi, aldığı kortizonla kalça kemikleri eridi. Savcılığa şikayette bulunan Akkeçeli'nin görev yeri de güvenlik gerekçesi öne sürülerek değiştirildi.

Polise bildirmeye gerek duymadık

Yaşananlara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Akkeçeli'yi vuran silahın aynı gün sabah saatlerinde aynı odada yine ateş aldığı belirtildi. Konuya ilişkin iddianamede "Ali Aykut T.'nin 22 Şubat günü saat 09.00 sıralarında silahı incelerken silahın aniden patladığının ve merminin odada bulunan koltuk ve duvarı deldiğinin, bu olaya ilişkin emniyet yetkililerine bildirmeye gerek duymadıklarının, duvar kontrol edildiğinde 10 santim çapında tadilat izi olduğunun tespit edildiği" belirtildi.

3.5 yıl hapis cezası istendi

Ali Aykut T. ve E.Ç.'nin taksirle yaralama suçunu işledikleri ifade edilerek 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkeçeli'nin eşi Gamze Akkeçeli, "Ona refakatçi kalabilmek için işimden istifa etmek zorunda kaldım. İkinci çocuk hayalimiz vardı. Orası bir devlet dairesi, orada şahsi silah temizlenir mi? Bunca şeyden sonra bir de görev yeri değiştirildi. Suçlu biz miyiz? Tek isteğimiz adalet" dedi.