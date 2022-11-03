Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
Faizler Düşüyor, %0 Faiz Fırsatı!
Faizler Düşüyor, %0 Faiz Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MEB'in 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
MEB'in 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Benzin ve otogaz grubuna zam bekleniyor
Benzin ve otogaz grubuna zam bekleniyor
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama
Kökünü Kurutma Operasyonları'nda 872 şüpheli tutuklandı
Kökünü Kurutma Operasyonları'nda 872 şüpheli tutuklandı
MEB'in işten çıkardığı engelli memura 'dolandırıcılık' suçundan beraat
MEB'in işten çıkardığı engelli memura 'dolandırıcılık' suçundan beraat
Bakan Kurum: Konutta sıra orta gelir grubunda
Bakan Kurum: Konutta sıra orta gelir grubunda
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
'Halk eğitimi kurslarından 10 ayda 10 milyonu aşkın kişi yararlandı'
'Halk eğitimi kurslarından 10 ayda 10 milyonu aşkın kişi yararlandı'
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Yargıtay, eski başyaver Ali Yazıcı'nın müebbet hapsini onadı
Yargıtay, eski başyaver Ali Yazıcı'nın müebbet hapsini onadı
Erdoğan'dan Mahir Ünal'ın istifasına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Mahir Ünal'ın istifasına ilişkin açıklama
Öğretmenler, tatilde mesleki çalışma programlarına ÖBA üzerinden katılabilecek
Öğretmenler, tatilde mesleki çalışma programlarına ÖBA üzerinden katılabilecek
EYT'de en çok merak edilen 10 soruya yanıt
EYT'de en çok merak edilen 10 soruya yanıt
Aile Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aile Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı para politikası kararlarının beklenenden daha şahin olmasıyla negatif seyrediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2022 09:13
Yazdır
Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı aktarıldı.

Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Nihai seviyenin beklenenden daha düşük olabileceği ve piyasalarda son günlerde dillendirilen "kısa süreli duraklama" beklentisinin ortadan kalkmasıyla New York borsası düşüşüe geçti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 3 baz puanda dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 66 seviyesine çıkarken, bankanın yüzde 34 ihtimalle de 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, dün Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri döndüğünü açıklamasının ardından buğday fiyatları yüzde 6,3 gerilerken, yeni günde de buğday vadeli işlem kontratları Chicago Ticaret Borsası'nda önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,38 dolardan işlem görüyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,50, Nasdaq endeksi yüzde 3,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

BoE'nin bugünkü kararlarına ilişkin piyasa beklentileri 75 baz puanlık artışa işaret etse de, 100 baz puanlık faiz artırım ihtimali de masada bulunuyor.

Öte yandan, Almanya'da federal ve eyalet hükümetleri, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon karşısında tüketicileri ve şirketleri rahatlatmak için enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesinde anlaştı.

Dün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da işsizlik yüzde 5,5'te sabit kalırken, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 46,4'e gerileyerek, yavaşlamanın daha da derinleştiğine işaret etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Asya borsalarında, Fed'in faiz kararı sonrası satış ağırlıklı bir seyir izlense de, satış baskısının sınırlı kaldığı görülüyor.

KAPAT [X]

Çin'in Mart 2023'te "sıfır Kovid-19" politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı pay piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor. Buna karşın ülkede açıklanan hizmet sektörü PMI ekimde 48,4'e gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalara işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 4.071,87 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 artmasını bekliyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 18,6287'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6160'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra, Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç, 4.000 ve 3.940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, ISM imalat dışı PMI

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
Altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Bu Habere Tepkiniz

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

https://www.kitapsec.com/Konu/Uzman-Ogretmenlik.html
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı evde ve hastanede eğitimin uzaktan canlı ders olarak yapılıp yapılamayacağı konusunda açıklama yaptı.
MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayında girişleri yapılan norm kadroları onayladığını duyurdu. Aynı zamanda 31.10.2022- 02.11.2022 tarihleri arasında hatalı yapılan veya düzeltilmek istenen norm kadrolar için tekrardan güncelleme yapılabileceğini ilgilere bildirdi.
Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Ankara Üniversitesi tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi programında ilan edilen kadroya ilgili alan mezunları başvuramıyor!
Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 50-d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlisinin başka bir üniversitede doktora yapmasının önünde yasal engel olmadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük Ve Mali Sorumluluk Zamları, Özel Hizmet Tazminatı Ve Diğer Tazminatları İçeren Zam ve Tazminat Cetvelleri
YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı spor bilimleri alanındaki bölümlerde uygulamalı eğitimin önünü açtı!
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Hırsızından polise: 'Sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım'

Hırsızından polise: 'Sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım'

Adana'nın Seyhan ilçesinde iş arama bahanesi ile gittiği konfeksiyon atölyelerinin önünden 11 motosiklet çaldığı belirlenen Hüseyin Ö. (20), saklandığı barakada yakalandı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Hüseyin Ö. ifadesinde, "Yakalanma korkusu ile evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden 1 aydır aileme hasret kalmıştım" dedi.
Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, yurtdışında bulunan öğretim elemanının görevden çekilmiş sayıldığına dair kararın e-posta yoluyla kendisine tebliğ edilmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verdi!
Güllü değişimiyle herkesi şaşırttı

Güllü değişimiyle herkesi şaşırttı

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak son işiyle olay oldu.