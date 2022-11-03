Benzine ve LPG'ye zam geldi

Benzine 1 Kasım itibariyle gelen zammın ardından yeni bir zam daha geldi.

Benzin fiyatlarına 1 Kasım'da 71 kuruş zam gelmişti.

Benzine 4 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 131 kuruş daha zam geldi

Otogaza da 49 kuruş zam geldi

Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN LİTRE FİYATLARI

Benzin: 21,53 TL

Motorin: 26,50 TL