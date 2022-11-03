Benzine ve LPG'ye zam geldi
Benzine 131 kuruş, LPG'ye 49 kuruş zam geldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Kasım 2022 21:57, Son Güncelleme : 03 Kasım 2022 21:58
Benzine 1 Kasım itibariyle gelen zammın ardından yeni bir zam daha geldi.
Benzin fiyatlarına 1 Kasım'da 71 kuruş zam gelmişti.
Benzine 4 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 131 kuruş daha zam geldi
Otogaza da 49 kuruş zam geldi
Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI
Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL
ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN LİTRE FİYATLARI
Benzin: 21,53 TL
Motorin: 26,50 TLMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız