Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlamasının ardından dolar, günü 18,61 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2022 18:23, Son Güncelleme : 03 Kasım 2022 18:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6220
|18,6230
|18,6150
|18,6160
|Avro
|18,4090
|18,4100
|18,2100
|18,2110
|Sterlin
|21,3280
|21,4360
|20,8290
|20,9340
|İsviçre Frangı
|18,6310
|18,7240
|18,3650
|18,4570
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5920
|18,6720
|18,5850
|18,6650
|Avro
|18,3690
|18,4490
|18,1700
|18,2500
|Sterlin
|21,2680
|21,4780
|20,7690
|20,9790