Yargı, en yoğun mesaiyi uyuşturucuyla mücadele için veriyor

- Yargının, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda, uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan cezaevlerinde 112 bin 424 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başsavcılıklar uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu imalatı suçlarına yönelik ülke genelindeki soruşturmalarını sürdürüyor.

Soruşturmalar kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapıldı, kovuşturmalarla da bazı sanıklar yargılandıkları mahkemelerce hapis cezalarına çarptırıldı. Bazı sanıkların da tutuklu yargılanmasına devam ediliyor.

Cezaevlerinde en çok, uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bu suçlardan 95 bin 688'i hükümlü, 16 bin 736'sı tutuklu 112 bin 424 kişi cezaevinde tutuluyor.

Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların suç türlerinde ikinci sırada hırsızlık, üçüncü sırada yaralama yer alıyor.