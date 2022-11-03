Çavuşoğlu, AKPM üyesi Oomen-Ruijten ve Memur-Sen heyetiyle ayrı ayrı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Ria Oomen-Ruijten, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Yusuf Yazgan'la görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2022 14:06
Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmelere ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Oomen-Ruijten'le görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin görüşlerini aktardığını ve kararlı tutumunu vurguladığını bildirdi.
Çavuşoğlu, Yalçın ve Yazgan'la yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında ise "Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan'la sözleşmeli personelimizin durumunu görüştük. Mesai arkadaşlarımızın çalışma memnuniyeti önceliğimiz." ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız