Çavuşoğlu, AKPM üyesi Oomen-Ruijten ve Memur-Sen heyetiyle ayrı ayrı görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmelere ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Oomen-Ruijten'le görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin görüşlerini aktardığını ve kararlı tutumunu vurguladığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Yalçın ve Yazgan'la yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında ise "Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan'la sözleşmeli personelimizin durumunu görüştük. Mesai arkadaşlarımızın çalışma memnuniyeti önceliğimiz." ifadelerine yer verdi.