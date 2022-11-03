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Pakistan eski Başbakanı Han'ın konvoyuna silahlı saldırı: 1 ölü

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2022 17:26, Son Güncelleme : 03 Kasım 2022 17:26
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Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden yapılan açıklamada, 28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın, Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştığı belirtildi.

Vezirabad'da Han'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldığı, saldırıda, Han'ın iki bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için Shaukat Hanum Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

- Bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

PTI'dan eski Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, saldırıda bir kişinin öldüğünü, partinin önde gelen isimlerinden Faysal Cavid Han dahil 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Raşid, Han'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Diğer yandan, hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

- İntikam vurgusu

PTI'li siyasetçi Çaudri Favad Hüseyin, Vezirabad'da yaptığı açıklamada, "Biz barışçıl insanlarız fakat bugün onlar bize saldırdı. İntikam alacağız." dedi.

Diğer yandan, Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, Han'a düzenlenen saldırıyı, "şok edici, utanç verici, haince ve korkakça" olarak niteledi.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "PTI lideri İmran Han'a yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. İçişleri Bakanı'na olayla ilgili rapor hazırlaması talimatı verdim. PTI liderinin ve yaralıların iyileşmesi ve sağlığına kavuşmaları için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şiddetin ülke siyasetinde yeri olmaması gerektiğini vurgulayan Şerif, güvenlik ve soruşturmaya ilişkin Pencap'a gerekli tüm desteğin sağlandığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de saldırıyı kınayarak Han'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, PTI liderine yönelik saldırı kınandı. Açıklamada, talihsiz olayda Han'ın ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmeleri dileğinde bulunuldu.

Yerel medyadaki haberlerde, Han destekçilerinin 2 saldırganı olay yerinde yakalayıp güvenlik güçlerine teslim ettiği belirtildi.

KAPAT [X]

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

- İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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