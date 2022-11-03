Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphesi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2022 15:17
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan A.K, A.C. ve Ö.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız