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Mahkeme başkanından, 'Ortada bir cenaze var, siz hala didişiyorsunuz' tepkisi

Zonguldak'ta yengesi Nurten Demirbağ'ı (42), merdivende pusu kurup, defalarca ateş ederek öldüren Namık Demirbağ'ın (57) yargılanmasına başlandı. Nurten Demirbağ'ın eşi Mehmet Demirbağ ile sanık Namık Demirbağ, husumetin kimin başlattığı yönünde tartışınca mahkeme başkanı, "Ortada bir cenaze var, siz hala didişiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Kasım 2022 22:42, Son Güncelleme : 03 Kasım 2022 22:44
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Mahkeme başkanından, 'Ortada bir cenaze var, siz hala didişiyorsunuz' tepkisi

Olay, 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Namık Demirbağ, işten dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek, belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yığılan kadının yanına silahını doldurup, tekrar gelen Demirbağ, yeniden saldırdı. Namık Demirbağ'ı, komşusu elindeki silahı alarak durdurdu. Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. (17) ise amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. Gözaltına alınan C.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Namık Demirbağ tutuklandı. Nurten Demirbağ ise hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Namık Demirbağ, öldürülen Nurten Demirbağ'ın eşi, oğulları ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Emekli olduktan sonra babalarından kalan, Nurten Demirbağ ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin alt katına taşındığını söyleyen sanık Namık Demirbağ, "Kız kardeşim 2020 yılında temizlik için gelmişti. Halıyı temizlik için balkona koymuştu. O esnada annemin mezarını yaptırmak için mezara gitmiştik. Kız kardeşim ile döndüğümde halılara pis su döküldüğünü gördük. Karakola gidip şikayetçi olduk. Bu iş böyle gitti. Alt katta kapıyı temizlememize rağmen Mehmet Bey ve ailesi yemek artıklarını aşağı doğru atıyordu. Yine maktul ve ailesi benim yattığım odanın üstünde gürültü yapıp beni uyutmuyorlardı. 2022'nin ilk aylarında Erzincan'a gitmiştim. Döndüğümde evin arkasını kazmıştı. Duvara sürekli su vermişler duvar rutubet yapıp boyaları kabarmış, sonra evime kamera taktırdım. Onları da kırdılar. Daha sonra uzlaştık. Bana parasını verdiler. Maktulün eşi Mehmet Bey, 'sağdaki kamerayı takma' demişti. Eşinin rahat durması ses yapmaması şartıyla kabul etmiştim. Yaklaşık 1 ay kamera takmadım ama gürültüye devam ettiler" dedi.

'O GÜN KARŞILAŞMASAYDIK BİR ŞEY OLMAYACAKTI'

Olay günü alkollü olduğunu ve merdivende karşılaştığı Nurten Demirbağ'a, "Prenses, gece sabaha kadar uyutmadın. Nasıl anlaşacağız seninle" dediğini söyleyen Namık Demirbağ, "O bana ağza alınmayacak hakaretler etti. Amacım öldürmek değildi. Belden aşağısına ateş ettim. Öldürmek istesem direkt kafasına sıkardım. Zonguldak'a gelince hasım sahibi oldum. Hasmım da maktuldür. Kendi kocasını dövdüren kadın bana da bir şeyler yapabilir diye düşündüğüm için mahallede silah taşırım" diye konuştu. Karakoldaki ifadesinde yanında silah taşımadığını belirttiği hatırlatılan sanık şaşırarak "Ben pek taşımam" cevabını verdi. O gün niye silahlı olduğu sorulunca sessiz kalan sanığa mahkeme başkanı "O geceki olay mı" deyince "Evet" dedi. Silahı neden aldığı tekrar sorulunca "Kendimi korumak için" dedi.

Maktulün kendisini gece uyutmadığını ileri süren Namık Demirbağ'a, öldürme gibi düşünceleri olup olmadığı sorulunca, "O gürültüde kafamdan bunları geçirdim. Tabancayı da maktulü korkutmak için aldım. O gün karşılaşmasaydık bir şey olmayacaktı" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. mahkemede ifade verirken sanığın mahalleden bir kişiye olaydan 2 gün önce 'Ben mahallede katliam yapacağım' dediğini öne sürdü. Daha sonra dinlenen tanık böyle bir konuşma olmadığını söyledi. C.D., "Alkol alıp sürekli annemi rahatsız ediyordu. Ses çıkarıp rahatsız ediyordu. Husumetin kaynağını bilmiyorum" dedi.

Nurten Demirbağ'ın eşi Mehmet Demirbağ ise "Bu olay halıdan başladı. Bu hakaret bir halı vurma sebebi mi? 17 yaşında oğlum yetim kaldı. Bu işi planlı yapmıştır. Şöyle ki, olay günü elektriği, suyu kapatmış, buzdolabının kapağını açmış. Kapının anahtarlarını hep yanına alırdı, kapıda bırakmış. Karakolda bir komşusunu arayıp anahtarlarını almasını söylemiş. Ev meselesinden aramızda husumet yoktu. Ne zaman eşimle tartıştı, öyle başladı. Sanık gürültü yaptığında eşim de yaparak karşılık veriyordu" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Söz verilen Namık Demirbağ, aralarında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Asıl kendileri gürültü yapıyorlardı, onlar gürültü yapınca ben de yaptım" dediği esnada mahkeme başkanı, "Ortada bir cenaze var hala didişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

'ANNEMİN NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEK BENİM DE HAKKIM'

Tanık olarak dinlenen Namık Demirbağ'ın arkadaşı Kenan D., "Husumetin sebebini biliyorum. Herkes de biliyor ama söylemek bana düşmez" diye konuştu. Nurten Demirbağ'ın oğlu ayağa kalkarak "Annemin neden öldüğünü bilmek benim de hakkım, bir şey söyle, kim biliyorsa bir isim ver" dedi. C.D.'yi avukatı yerine oturturken, tanık sorulmasına rağmen husumeti açıklamadı. Dinlenen bir başka tanık olan komşuları Cahit B., "Namık geldiğinde ağabeyi ile arası iyiydi. Daha sonra bunlar bir yere arabayla giderken Namık, Nurten'e 'yenge arkaya otur, millet yanlış anlar' diyor. Nurten'in eşi gece çalışıyor, Nurten de Namık'a 'benimle birlikte olacaksın yoksa seni rahat bırakmam' dediğini Namık bana anlattı. Namık 'yenge yapma etme' demiş. Bunlar daha sonra birbirleriyle kapıştılar sürekli polis geliyordu" dedi.

Olay anının kaydedildiği görüntüler salonda izlenerek deliller tartışıldı. Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını, evde sürekli olarak psikolojik şiddete uğradığını belirterek, "Sanık ile ilk görüşmemizde, 'öldürmek istemedim. Ev için o kadar üstüme geldi ki sakat kalsın o merdivenleri çıkamasın istedim' demişti. Görüntüde de görüldüğü üzere sanık maktulün ayaklarına ateş etmiştir" diye konuştu.

Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi, eksik hususların giderilmesi için Namık Demirbağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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