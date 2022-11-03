Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2022 23:32, Son Güncelleme : 03 Kasım 2022 23:37
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız