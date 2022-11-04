4 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MÜSİAD Expo 2022 gala yemeğine katılacak.

(İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Crowne Plaza'da "10. Yılında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu" açılış programına katılacak, Osmangazi Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Bursa/11.00/16.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığında "Şehir Buluşmaları" basın toplantısı düzenleyecek, tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nda incelemede bulunacak, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Kemeraltı esnafını ziyaret edecek, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti üye katılım törenine ve Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(İzmir/11.00-19.30)

4- AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlenecek. Forumun açılış konuşmasını, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yapacak.

(İstanbul/10.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek, Vefa Buluşması'na iştirak edecek.

(Ardahan/15.00-19.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, basın açıklaması gerçekleştirecek, Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak.

(Kastamonu/10.00-15.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- TCMB, ekim ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sir Bani Yas Forumu'na katılacak.

(Sir Bani Yas)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Fransa'nın başkenti Paris'te, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nın 2. gününe katılacak.

(Paris)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda, "Dijital Çağda Siyaset ve Medya Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. İstanbul Eğitim Zirvesi, Maarif Vakfı tarafından "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)

3- AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu ve KADEM tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek, STK'larla bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Kırklareli Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelecek ve Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Kırklareli/11.00-17.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasının açılış maçında, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Galatasaray Nef-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.30)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası, Develi Belediyespor-TÜRŞAD maçıyla başlayacak.

(Kayseri/15.00)

7- 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda, 5 ve 6 Kasım'da yapılacak Türkiye-Büyük Britanya maçları öncesi THF Spor Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısında, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi ve Büyük Britanya A Milli Takımı Başantrenörü Paul Dempsey ile takım kaptanları soruları cevaplayacak.

(Ankara/12.00)

8- Judoda Bakü Grand Slam, Azerbaycan'da başlayacak. Organizasyonun ilk gününde milli sporculardan kadınlarda 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak ile 57 kiloda Hasret Bozkurt, erkeklerde 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda ise Muhammed Demirel tatamiye çıkacak.

(Bakü)