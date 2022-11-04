Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İstanbul'da bir araya geldiklerini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 00:54, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 00:55
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da bir araya geldi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız