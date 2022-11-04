İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.29'da yaşanan sarsıntı, 14,47 kilometre derinde kaydedildi.

Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

''Herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır''

Deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken ekipler de bölgede inceleme başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını belirterek, 3 kişinin yaralandığını, 20 kadar binada çatlak oluştuğunu söyledi.

Depremde cami minaresi yıkıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır" bilgisini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.