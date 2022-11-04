Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok hesabı açtı... 'rtedijital

Dünyada en popüler uygulamalar arasında yer alan TikTok, yalnızca bir eğlence aracı olmanın yanısıra artık siyasetçiler için gençlere ulaşmanın önemli bir yolu haline geldi. Öyle ki gençlerle bir araya gelerek, iletişimi canlı tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok hesabı açarak, yeni bir buluşma alanı oluşturdu. "rtedijital" kullanıcı adıyla TikTok'ta açılan hesapla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait videolar paylaşılacak.

84,3 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor. Kısa süre önce açılan hesap 84,3 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Paylaşılan videolar arasında en çok izleneni ise 9,2 milyon ile Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler.