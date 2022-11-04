Polis Akademisi ilk derece amirlik eğitimi sınav sonuçlarını açıkladı

Polis Akademisi Başkanlığının konuya ilişkin açıklaması:



Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Emniyet Mensubu adaylarına yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı yapılmış olup, sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan http://www.pa.edu.tr/ adresinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.

Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında adaylara ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adaylar 09 Kasım 2022 Çarşamba günü en geç saat:24.00'a kadar PAEM Öğrenci ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğüne EBYS aracılığıyla veya bizzat gelerek geçici kayıt ön başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesine yapacaklardır. (Yurtdışında görevli personel başvurusunu 0312 462 85 33 nolu faks numarasına gönderebilecektir.)

Bununla beraber adaylar yapılacak eğitim ile ilgili diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden takip ederek öğrenebileceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

7. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

MAHKEME KARARI GEREĞİ 6. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.