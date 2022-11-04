Eskişehir'de çapa motorunun altında kalan kişi öldü
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çapa motorunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 09:35, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 09:56
Ahmet Tüfekçi (79), Hürriyet Mahallesi Kesentaş mevkisindeki bahçesinde bulunan odunları çapa motoruna yükledi.
Manevra sırasında düşüp motorun altında kalarak yaralanan Tüfekçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Tüfekçi'nin cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız