2022-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(04 Kasım 2022)
2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19 - 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sonuçlar için Tıklayınız.
2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2022-TUS
2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU)