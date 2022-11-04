Dolar haftayı 18,61 TL'den tamamladı
Güne yatay başlamasının ardından dolar, haftayı 18,61 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 18:10, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 18:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6150
|18,6160
|18,6120
|18,6130
|Avro
|18,2100
|18,2110
|18,4740
|18,4750
|Sterlin
|20,8290
|20,9340
|21,0060
|21,1110
|İsviçre Frangı
|18,3650
|18,4570
|18,6610
|18,7550
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5850
|18,6650
|18,5820
|18,6620
|Avro
|18,1700
|18,2500
|18,4340
|18,5140
|Sterlin
|20,7690
|20,9790
|20,9460
|21,1560