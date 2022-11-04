Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi'nde ilk ray kaynağı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projesinde ilk ray kaynağıyla çok önemli bir aşamayı başlattıklarını belirterek, yüzde 45 fiziki ilerleme kaydedilen projeyi Mayıs 2023'e kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Sarayburnu'nda gerçekleştirilen Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiye ve yaklaşık 700 bin çalışanla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımlara dur durak bilmeden devam ettiklerini, bu çalışmaların Türkiye Yüzyılı'nın en önemli kilometre taşlarından olacağını anlattı.

Her gün bir yenisi eklenen hizmetleriyle 2003'ten bugüne, 81 ili ulaştırma ve haberleşme yatırımları açısından ihya etmeyi sürdürdüklerini anlatan Karaismailoğlu, bugün de İstanbul'da, kent içi raylı sistemlerde sahip oldukları vizyonun güncel bir örneği olacak önemli güne şahitlik ettiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul'da da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini kaydederek, ekim ayında Türkiye'nin doğusundan batısına hayata geçirdikleri dev ulaşım projelerinden bahsetti.

Son olarak dün Kayseri'de tramvay hattının ilk tramvay aracının teslim törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de sadece bir kent içi raylı sistem projesi değil aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olan Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projemizde ilk ray kaynağıyla çok önemli bir aşamayı hep birlikte başlatıyoruz. Yarın, Gaziantep'te ulaşımın yeni adı Gaziray'ı hizmete açacağız. 6 organize sanayi bölgesi ile şehir merkezini bağlayan, 25 kilometre uzunluğa ve 16 istasyona sahip Gaziray hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak."

- "Toplamda 103 kilometre raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden yapmak için mega projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerden bahsetti.

İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını, şu anda kentte 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Pendik-Sabiha Gökçen hattımızın ardından şimdi sırada Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve Başakşehir-Kayaşehir metro hatları var. Kazlıçeşme-Sirkeci hattımızla birlikte diğer hatlarımızı da 2023 yılı içerisinde hizmete açacağız. Böylece açılışını yaptığımız 7,4 kilometre uzunluğundaki Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile birlikte toplamda 103 kilometre raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz."

- "8,3 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyona sahip olacak"

Bakan Karaismailoğlu, gerçekleştirdikleri tüm proje ve yatırımları dünyada gelişen eğilimleri göz önünde bulundurarak mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında çevre hassasiyetiyle yaptıklarını söyledi.

Elektrikli kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemlerle de karbon emisyonunu azaltmayı hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine çok önem verdiklerini aktardı.

Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin bunun en güzel örneklerinden olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"8,3 kilometrelik, 8 istasyona sahip Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte 8,5 kilometre bisiklet yolu; 8,5 kilometre yaya yolu; 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları; 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alanı; 74 bin metrekare yeni nesil yeşil alanları; 3 adet yaya üst geçidi; 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi; Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı olmak üzere 4 adet tescilli istasyonu; Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyonu; Kazlıçeşme ve Cerrahpaşa'daki 2 yeni istasyonuyla İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekonomik, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi yeni imkanlarla da hibrit karakterde, yeni nesil bir ulaşım projesi olacaktır."

- "Mayıs 2023'e kadar tamamlamayı planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, proje kapsamında Samatya ve Cerrahpaşa sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağın modernize edileceğini, alt geçit gabarisi yükseltilerek ulaşıma uygun hale getirileceğini söyledi.

Sirkeci liman bölgesinde yapılacak yeni demir yolu hattıyla Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacağını dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan büyük bir eser olacaktır. Projede şu anda yüzde 45 oranında fiziki ilerleme kaydettik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, proje çerçevesinde restorasyon işlerinin, beton ve direk montajlarının, malzeme seriminin, ray serimi çalışmalarının süratle devam ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm çalışmalarımızı 2023 yılının mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancımız kara yolu bakım ve işletme kazancından 425 milyon 562 bin avro, kazalardaki azalma kazancından 116 milyon 971 bin avro, zaman kazancından ise 242 milyon 544 bin avro olmak üzere hattımızın toplam ekonomik kazancı 785 milyon 77 bin avro olacaktır."

Karaismailoğlu, İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap verecek hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmadan çalışacaklarına vurgu yaptı.

- İlk ray kaynağı yapıldı

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da yıllardır kapalı olan alanın proje sayesinde halka açılacağını belirterek, "Bu proje Fatih ve İstanbul için çok önemli bir ulaşım projesi. Geçmişte kentin hafızasında olmayan ve kentin hafızasına girecek çok önemli bir proje." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ile Ergün Turan proje alanında ilk ray kaynağını gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, hem tören öncesinde hem de sonrasında alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.