Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Osmaniye'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 14:56, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 14:57
Raufbey Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda 10 katlı inşaatta çalışanlar, sabah saatlerinde binaya gittiklerinde, fayans ustası Orhan Özkan'ın (49) cesedini asansör boşluğunda buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız