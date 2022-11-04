Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "güncel askeri mahrem yapılanması" ile ilgili soruşturmada yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 22 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ev hapsi tedbiriyle olmak üzere diğerleri yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle salıverildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün sözde güncel ve mali yapılanmasının deşifresi amacıyla Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay'daki 23 adrese 2 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda kamu kurumlarına sızmaya çalıştıkları ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, aralarında mahrem imam, muvazzaf binbaşı ve doktorun da bulunduğu, çoğunluğu ihraç edilmiş askeri personel 22 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 7 bin 670 avro, 16 bin 75 dolar, 29 bin 500 lira olmak üzere yaklaşık 500 bin lira tutarında para ve ziynet eşyası, iletişim kurdukları operasyonel hatlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.