Patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin cenazesi ailesine teslim edildi
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralandıktan sonra İstanbul'da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Taner Şen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 19:32, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 19:32
Kalbi durmuş olarak ulaştırıldığı hastanede hayata döndürülen ve 21 gündür tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Şen'in (30) cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarınca hastanenin morgundan alındı.
Cenaze nakil aracına konulan madencinin naaşı, Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürüldü.
Şen'in cenazesinin Amasra ilçesine bağlı Gömü köyüne gönderileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız