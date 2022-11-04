Mahkumlara uyuşturucu temin eden 7'si İKM 13 kişi tutuklandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hüküm ve hükümözlü bulunan şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon başlattı. Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonda 14'ü infaz koruma memuru, 8'i sivil olmak üzere 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

7'si infaz koruma memuru 13 kişi tutuklandı

Emniyette 3 gün süren sorguları tamamlanan 14'ü infaz koruma memuru olmak üzere 19 kişi sağlık kontrolünden sonra Karabük Adliyesine sevk edildi. 2 infaz koruma memuru savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 7'si infaz koruma memuru olmak üzere 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.