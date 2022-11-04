Azerbaycan'daki kazada yaralanan AK Partili vekilin tedavisi tamamlandı
Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 16:19, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 16:21
Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile bulunduğu aracın kaza yapması sonucu yaralanan Ayrım'ın tedavisi tamamlandı.
Ayrım bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Milletvekili Şamil Ayrım trafik kazası geçirmişti. Azerbaycan'daki ilk müdahale sonrası ise Yıldırım ve Ayrım, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra tedavilerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam edilmişti. Tedavisi tamamlanan Yıldırım, 27 Ekim'de taburcu edilmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız