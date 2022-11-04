Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 17:06, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 17:07
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız