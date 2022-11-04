Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 18:27, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 18:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız