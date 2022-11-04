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Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını attıklarını ve yıl sonuna kadar yol haritalarını netleştireceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 22:42, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 22:54
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Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz

Bakan Dönmez, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, Amasra'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Ardahan'a son 20 yılda enerji ve tabii kaynaklar alanında yaklaşık 968 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Önümüzdeki yıl Bakanlığımızla ilgili alanlarda yapılması planlanan yatırım tutarı da 96,4 milyon lira olarak planlanmakta." dedi.

Türkiye genelinde 1700 megavatlık biyokütle ve biyogaz tesisinin bulunduğu bilgisini veren Dönmez, bunun az bir rakam olmadığına işaret etti.

- "Kendi kaynaklarımızı arama ve üretime geçirmeyle alakalı hızlanıyoruz"

Bu anlamda Avrupa'da da önemli sıralarda olduklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Ama Ardahan'da maalesef bu alanda çok fazla bir ilerleme kaydedememişiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Ekim'de Türkiye Yüzyılı vizyonunu tüm ulusumuzla, halkımızla paylaşmıştı. İnşallah Türkiye'nin yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin yüzyılında, Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek. Enerjide bağımsız hale getirmek için de kendi kaynaklarımızı arama ve bunu üretime geçirmeyle alakalı projelerimizde hızlanıyoruz, hız veriyoruz. Bu kapsamda da yıllarca ihmal edilmiş, aranmamış hem karada hem de denizdeki alanları aramaya başladık. Rabbim de yüzümüzü güldürdü, artık meyvelerini toplama zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor."

Bakan Dönmez, cumhuriyeti, cumhuriyetin yüzyılında keşfin ateşiyle aydınlatmayı planladıklarını söyleyerek, çıkan gazı Ardahan'da, Kars'ta ve Edirne'de kullanmaya başlayacaklarını anlattı.

- "Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz"

Türkiye'nin bölgesinde bir enerji merkezi olma stratejisini de yavaş yavaş hayata geçirdiklerini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ve bunu artık sadece biz söylemiyoruz. Bölgemizde kaynak ülkesi olan ülkelerin liderleri, aynı şekilde bu enerjiyi, bu doğal gazı talep eden ülkelerin yetkilileri de ifade etmeye başladı. Artık önümüzdeki yıldan itibaren inşallah çalışmalarımızı tamamlayacağız. Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz. Bu yıl sonuna kadar da yol haritamızı netleştireceğiz. Niyetimiz hem kaynak ülkeleri hem de bu doğal gaza talip olan ülkeleri, bir masa etrafında toplayarak buradaki stratejiyi netleştirmek. Burada tüm paydaşlarımızla hareket etmek arzusundayız."

Son 20 yılda enerji alanında 31 bin megavat olan kurulu gücü, 100 bin megavat üzerine çıkardıklarını bildiren Dönmez, bu süreçte sadece elektrik üretim amaçlı yapılan yatırımların tutarının neredeyse 100 milyar doları bulduğunu dile getirdi.

- Doğal gazdaki fiyat artışları

Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmaması durumunda geçen yıl 20 milyar dolarlık enerji ithal etme zorunluluğu oluşacağına işaret etti.

Enerji fiyatlarına kamuoyunda eleştiri yapıldığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

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"Yakın coğrafyayı da gözden kaçırmamak lazım. Bugün Avrupa'da olağanüstü, hiç akla gelmeyecek tedbir ve önerilere vatandaşı zorlamaya başladılar. Çünkü doğal gaz ve diğer enerji kaynakları tedarikte zorlanıyorlar. Aynı zamanda kıtlığı olan ürünün, hizmetin fiyatının da anormal olarak artmasının etkisini yaşıyorlar. Kriz öncesinde 200 doların altına inmiş doğal gaz fiyatları, bugün 1000 dolarların üzerinde seyrediyor. Ciddi artışlar var. Biz vatandaşımıza bu maliyet artışlarının önemli bir kısmını yansıtmadan rahatlatma yolunu tercih ettik. Nitekim geçen yıl elektrik ve doğal gazda yapmış olduğumuz destek tutarları 100 milyar civarında seyretti. Bu rakam bu yıl için 2 katından fazla olacak gibi gözüküyor."

- AK Partili Ali İhsan Yavuz

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise ilk günkü heyecan ve dirilikle işleri takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce parlamenterle işleyen sistemin, Türkiye'yi krizlerin, kaosların ve kargaşaların ülkesine dönüştürdüğünü söyleyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda parlamenter sistemle yönetilip de az çok kriz, kaos, kargaşa yaşamayan ülke yok. Bizde daha fazlası yaşanıyordu. Nihayet biz milletimizin takdiriyle parlamenter sistemi çok şükür geride bıraktık ve bu sayede de icraatları çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Artık devir hız devri. Çok hızlı pozisyon almanız gerekiyor. Parlamenter sistem tıpkı 6'lı masada olanlar gibi, ne zaman toplanacağı, kimin nerede oturacağı, nasıl karar alınacağı, kimin takip edileceği, nasıl tekrar bir araya gelineceği gibi... Nasıl her şey 6'lı masada sorunsa, tıpkı o masadaki görüntü parlamenter sistem görüntüsüdür. Zaten o masanın da en büyük amacı yeniden Türkiye'yi başkanlık sisteminden parlamenter sisteminde geri çevirmektir ama hal ortadadır."

Bakan Dönmez, daha sonra beraberindekilerle Ardahan Üniversitesi Konukevi'nde geçmiş dönem teşkilat mensupları için düzenlenen vefa buluşmasına katıldı.

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