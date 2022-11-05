5 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Şehir Yenileme Projesi'nin temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, iş insanlarıyla istişare toplantısı yapacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin il teşkilatı üyeleriyle görüşecek.

(Balıkesir/10.00-16.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. Dönem Toplantısı'na ve Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Bursa/10.00/20.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftaya Bitexen Giresunspor-İstanbulspor, Galatasaray-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/14.30/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor-Dyorex Boluspor, Manisa FK-Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Adanaspor-Pendikspor ve Altay-Beyçimento Bandırmaspor maçları yapılacak.

(Muğla/Manisa/13.30/Malatya/Adana/16.00/İzmir/19.00)

3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 13. hafta maçları yapılacak. TFF 3. Lig'de 10. hafta 2. ve 3. gruplarda yapılacak toplam 3 maçla; Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta B Grubu'nda tek maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, AYOS Konyaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Konya/15.30/Manisa/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası başlayacak; Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Emlak Konut-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-OGM Ormanspor maçları yapılacak.

(Antalya/14.00/Kayseri/15.00/İstanbul/15.30/Ankara/16.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 7. haftası Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor, Halkbank-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne, Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçlarıyla tamamlanacak.

(Şırnak/İstanbul/13.00/Ankara/14.00/17.00/İzmir/Bursa/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftası Sarıyer Belediyespor-İlbank maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur mücadelesinin ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Litvanya'nın Granitas-Karys Kaunas takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftası Köyceğiz Belediyespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(Muğla/17.00)

11- Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, İngiltere'de aparat finalleriyle sürecek. Milli sporculardan erkeklerde Adem Asil, halka aletinde finalde yarışacak.

(Liverpool)

12- Judoda Bakü Grand Slam mücadelesi Azerbaycan'da sürecek. Organizasyonun ikinci gününde milli sporculardan kadınlarda 63 kiloda Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu, 70 kiloda Minel Akdeniz ve Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Umalt Demirel, 81 kiloda ise Musa Şimşek ve Muhammed Koç tatamiye çıkacak.

(Bakü)

13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda şampiyonun belli olacağı İspanya'daki sezonun 20. ve son yarışı Valensiya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Valensiya/16.10)