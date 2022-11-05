5 Kasım 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
5 Kasım 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürü Nurcan ÖNDER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Çalışma Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin AKYIL atanmıştır.
Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakkı ŞEKERBAY atanmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan YILMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğal Gaz İletim 2. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selami BULUT atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa YILMAZER atanmıştır.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdulkerim TAŞAR atanmıştır.
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Feyza İLERİ görevden alınmış
YERİNE
Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem SEZER atanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kenan AKDUMAN, Recep ATEŞ ve Zekeriyya NANE atanmıştır.
Karar: 2022/611 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orman Genel Müdürlüğü;
- Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol DÜNDAR,
- Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban BIYIKLI,
- Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın AKIN,
- Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep TEMEL,
- İsparta Orman Bölge Müdürü Refik ULUS OY,
- Kütahya Orman Bölge Müdürü Haşan KESKİN,
görevden alınmış,
- Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Kemal KAYIRAN,
- Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Mahmut ŞENTÜRK,
- Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Esat ŞİMŞEK,
- Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne İsmail ÇETİN,
- İsparta Orman Bölge Müdürlüğüne Rifat ATAŞ,
- Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Erdal DİNGİL,
- Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne Celal KANBUR,
- Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Zeki B AYICI, atanmıştır.
Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can USLU atanmıştır.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selamettin ERMİŞ ve Orhan BARDA atanmıştır.
4 Kasım 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız