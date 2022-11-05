Amasra'da cevap bekleyen soru: Mühendisler kontrole indi mi?

Amasra'daki maden patlamasının aydınlığa kavuşması için adli ve idari soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Meclis'te de bir komisyon oluşturuldu. İnceleme ve dinlemeler sonucunda patlamaya ilişkin yeni sorular gündeme geldi. Bunların başında, dinamitle patlatma yapan barutçunun neden yarım saat geçmeden aşağı indiği geliyor. Buna kimin izin verdiği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile mühendislerin patlatma işleminde maden içinde olup olmadığı bu sorulardan bazıları.

HAVALANDIRMA İÇİN Mİ?

Barutçunun patlatmadan sonra 30 dakika geçmeden o alana giriş yapmaması, alan havalandırılıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra aşağı inilmesi gerekiyor. Patlatmadan 5 dakika sonra barutçunun o noktaya gitmesi konusunda farklı görüşler ortaya atılıyor. Kazada yaşamını yitiren barutçunun deneyimli olduğuna dikkat çekilirken, patlatmanın havalandırma sistemine zarar verip vermediğini tespit için aşağı erken inmiş olabileceği, üzerinde durulan olasılıklardan birisi.

İHMAL VAR MI?

Yeni Şafak'ın çalışanlardan edindiği bilgilere göre; o gün madene işçilerle birlikte bir emniyet nezaretçisi de indi. Ocağın en uç noktasından başlayıp ölçüm yapan nezaretçi işini bitirmek üzereyken patlama gerçekleşti. Ancak o gün mühendislerin yapması gereken kontrollerden bazılarının uygulanmadığı iddia ediliyor. Normal şartlarda mühendisler üretimleri denetleme, gözle kontrol ve ölçüm cihazlarını kendi cihazıyla karşılaştırarak doğruluğunu sağlamakla görevli.

Rutin uygulama böyle