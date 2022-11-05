Maden faciasında kanıksama tuzağı

Amasra'da 42 madencinin can verdiği faciada barutçunun, patlatmadan sonra 30 dakika beklemeden işçileri neden içeri çağırdığı tartışılıyor. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Kahraman, "Barutçunun kritik süreyi beklemeden rapor vermesi ve işçilerin zamanından önce içeri girmeleri ilk olmayabilir. Daha önce defalarca tekrarlandığı halde kaza olmaması iş ortamında bir kanıksamaya, 'nasıl olsa bir şey olmuyor' algısına yol açmış olabilir" dedi. İş sağlığı ve güvenliği biliminin temel yasasını hatırlatan Kahraman şu bilgileri verdi:

330 OLAY, 1 ÖLÜM

"İş Güvenliği'nin '1-29-300 Kuralı' şeklinde ifade edilen bir yasası var. 1931 yılında Amerikalı bilim adamı Herbert William Heinrich tarafından 30 yıl boyunca 75 bin olayın analiziyle ortaya çıkarılan bir çalışmanın sonucudur. 'Heinrich Yasası' olarak da anılan bu kurala göre bir iş yerinde benzer 330 kaza ele alındığında, meydana gelen 1 ağır yaralanmalı veya ölümlü kaza için, 29 hafif yaralanmalı ve 300 yaralanmasız (ramak kala) olay meydana gelmektedir. Bu piramit, insanı maalesef eylemsizliğe, atalete, önlem konusunda vurdumduymazlığa iten bir durum arz etmektedir.

KAZALAR TERS ETKİ YAPIYOR

Ramak kala olayları, başta yöneticiler olmak üzere çalışanlar için aslında büyük tuzaktır. Tekrarlanan küçük kazalar, herkes için uyarı şeklinde algılanması beklenirken maalesef tam tersi etki yapmakta, 'Nasıl olsa bir şey olmuyor' algısına yol açmaktadır. İş yerlerinde olayların istatistikleri tutulup yaralanma ile sonuçlanmayan kazalar, gelmekte olan tehlikeye karşı ciddi uyarı olarak fark edilip önlemler alınmalıdır.

YÜZDE 98'İNİN NEDENİ İNSAN

Heinrich, ayrıca kazaların yüzde 88'inin çalışanların emniyetsiz hareketleri, yüzde 10'unun emniyetsiz koşullar ve yüzde 2'sinin de öngörülemez durumlardan kaynaklandığını tespit etmiştir. Yani kazaların 98'i insan kaynaklı, sadece yüzde 2'si diğer nedenlere bağlı olarak meydana gelmektedir."