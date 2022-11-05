AK Parti'den teşkilata Türkiye Yüzyılı eğitimi

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenecek eğitimler, 81 ilde üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayacak. Eğitimlerin ana teması "Türkiye Yüzyılı" olacak. İlk eğitimler bugün 34 ilde başlayacak. Eğitim, tüm illerde üç haftada tamamlanacak. Dersler cumartesi ve pazar olarak hafta sonları gerçekleştirilecek.

AK Parti AR-GE ve eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen konu ile ilgili şunları söyledi: Eğitim programının hedefi Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubumuzun motivasyonunu, inancını, öz güvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak.

EMRAH ÖZCAN