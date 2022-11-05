Muharrem İnce: Atatürk gelse CHP'de kazanamaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'deki temasları kapsamında Tarsus Kamyoncular Tırcılar Kooperatifi'ni ziyaret etti. İnce, burada yaptığı konuşmada altılı masayı hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'UYUŞTURUCU' TEPKİSİ

Altılı masadan hayır gelmeyeceğini kaydeden Muharrem İnce "Bizim parti yepyeni bir ruh sunuyor. Şöyle bir tartışmanın içerisine girmeyiz mesela; 'Türkiye'nin cari açığı var, devlet uyuşturucu ticaretinden cari açığı kapatıyormuş' muhalefetin böyle iddiası bulunuyor. Bu doğru değil, böyle olmaz. Elinde belge varsa, hemen açıklayacaksın. Yoksa belge, mahalle dedikodusu gibi olmaz" dedi.

ATATÜRK GELSE CHP'DE KAZANAMAZ

Bir katılımcının, "Biraz daha partide devam etseydiniz olmaz mıydı?" sorusu üzerine İnce "Olmazdı. Atatürk gelse seçim kazanamaz orada" cevabını verdi.

"BAŞÖRTÜSÜ KAPANMIŞ BİR MESELE"

Altılı masanın aday belirleyememesi ve başörtüsünün gündeme gelmesi sorusu da İnce "Başörtüsü toplumda kapanmış bir mesele" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN 20 YILDIR YIPRANMIYOR, BUNLARIN ADAYI YIPRANIYOR"

İnce, muhalefete eleştirilerde bulunarak "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim. Birisi çıkıp da 'Ben Erdoğan'ı yenerim, düşün peşime' diyemiyor, onu demesi lazım" şeklinde konuştu.