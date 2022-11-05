Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2022 11:15, Son Güncelleme : 05 Kasım 2022 10:59
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız