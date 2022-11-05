'Kuduz şüphesi gördüğünüz hayvana müdahale etmeyin' uyarısı

- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, insanların kuduz şüphesi gördüğü bir hayvana asla müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "En yakın veteriner hekime, belediyeye, ilgili birimlere haber verilmesi çok önemli." dedi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuduzun yarasa ve yaban hayvanlarından bulaşıp yayıldığını, kedi, köpek gibi evcil hayvanların da bu hastalığa yakalanma riskinin olup insanlara bulaşmasına aracılık ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ceylan, bu hastalığın hayvanlar üzerinde özel bir taramasının olmadığını ancak hastalığa yakalandıktan bir süre sonra hayvanda belirtilerinin ortaya çıktığını söyledi.

Kuduz olan bir hayvana veteriner hekimlerce uygun bir şekilde müdahale edildiğini dile getiren Ceylan, "İnsanların kuduz şüphesi gördüğü bir hayvana asla müdahale etmemesi gerekir. Şüpheli bir hayvan görüldüğünde en yakın veteriner hekime, belediyeye, ilgili birimlere haber verilmesi çok önemli. Saldıran, ısıran hayvan karantina sürecinde bekletilmeli." uyarısında bulundu.

- "Ankara'da kuduz vakası bildirimi yapılmadı"

Ankara'da son zamanlarda bildirimi yapılmış bir kuduz vakası bulunmadığını belirten Ceylan, kuduzun, şüphesinde dahi bildirimde bulunulması zorunlu bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Ceylan, 2014-2018 arasında Ankara'daki kuduz riskli temas sayısının 61 bin 12 olduğunu kaydederek, kuduz temas vakalarının bir kısmına aşı, bir kısmına antiserum, bir kısmına tıbbi müdahale uygulandığını, bir kısmının ise ameliyat edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Ceylan, "Isırıldıktan bir süre sonra hastalık belirtileri görülebilir. Saldıran, ısıran hayvanı mutlaka karantina altına alarak karantina sürecinde bekletmek gerekir. Bu süre sonunda eğer hayvanda farklı bir durum tespit edilirse ona göre tedbir alınmalıdır. Ancak ısırılan kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tedbirleri alması önemlidir." dedi.

- "Sokaktaki hayvanların aşı takibi yapılmalı"

Kuduza karşı koruma tedbirleriyle önlem alınabileceğini vurgulayan Ceylan, "Evde kedi köpek besleyenlerin hayvanlarının aşılarını mutlaka düzenli yaptırması, sokaktaki hayvanların aşı takibinin da belediyeler tarafından aksatılmadan yürütülmesi gerekir." diye konuştu.

Ceylan, sokakta şüpheli bulunan hayvanlardan uzak durulması gerektiğine işaret etti.

Kuduzun en çok bilinen belirtilerinin sudan korkma, ışıktan korkma semptomları olduğunu kaydeden Ceylan, hayvanlarda ise sicim tarzında bir salyanın en önemli belirtilerden olduğunu dile getirdi.

Ceylan, hayvanda hastalığın en belirgin özelliklerinin sinirsel semptomlar, karanlık yerlere gitme ve saldırganlık gösterme olduğunu, bu gibi durumlarda hayvanların en yakın sağlık merkezine götürülmesi gerektiğini söyledi.