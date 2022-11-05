Türkiye'de elektrikli şarj istasyonları yaygınlaşıyor

Güç Yönetimi Şirketi Eaton, Ankara'daki orta hücre imalatı yapan fabrikanın kapılarını basın mensuplarına açtı. Elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasına dikkat çeken Eaton Türkiye Müdürü Yılmaz Özcan, "Benzin istasyonlarındaki araç şarj noktaları fosil yakıtlardan daha fazla olacak. Elektrikli araç şarj noktaları yaygınlaşıyor. Dünya genelinde yabancı büyük firmalar ile görüşüyoruz. İlerleyen süreçte benzin istasyonlarında değişim göreceğiz" dedi.

Türkiye pazarına giriş yapan ve elektrikli araç şarj istasyonları üzerine çalışmalar sürdüren Eaton Şirketi, Ankara Sincan'da bulunan Orta Hücre İmalatı yapan fabrikasının kapısını basın mensuplarına açtı. Güç Yönetimi Şirketi Eaton Elektrik Türkiye Müdürü Yılmaz Özcan, fabrika gezisi öncesinde basın mensuplarına sunum yaparak üretim ve hizmetler hakkında bilgiler paylaştı. Daha sonra şirketin projelerinden olan teknoloji tırını basın mensuplarına tanıtan Özcan, tırın ardından gazetecilere fabrika turu yaptırdı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan, şirket olarak kendilerini güç yönetim firması olarak tanımladıklarını belirterek elektriği verimli, güvenilir ve emniyetli bir şekilde tüketicilere, iş ortaklarına ve paydaşları tarafından kullanılması için ürün ve çözümler sunduklarını vurguladı. Teknoloji tırı ile ilgili olarak da bilgiler paylaşan Özcan, tırın Türkiye genelinde 11 bin kilometre yol yaparak 20'ye yakın şehri gezdiğini ve Türkiye'nin ardından rotasını Avrupa'ya çevireceğini söyledi.

"Benzin istasyonlarındaki araç şarj noktaları fosil yakıtlardan daha fazla olacak"

Şirket olarak elektrikli araçlar konusunda da hazır olduklarını kaydeden Özcan, "Yeni planladığımız ürünlerde var ama mevcut halimizle de pazara hizmet verebilecek durumdayız. Benzin istasyonlarındaki araç şarj noktaları fosil yakıtlardan daha fazla olacak. Elektrikli araç şarj noktaları yaygınlaşıyor. Dünya genelinde yabancı büyük firmalar ile görüşüyoruz. İlerleyen süreçte benzin istasyonlarında değişim göreceğiz. Firmamız buna hazır çünkü burada önemli olan iki konu var. Birincisi ürün portföyünüz, ikincisi yazılım altyapınız. Biz bu konuda şu anda pazarın ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak durumdayız. Türkiye'de satın aldığımız firma ile ciddi bir teknoloji ve insan kaynağı transferi yaptık. Bu satın almayla istihdamı arttırdık ve ihracata da katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla hem ülkeye getirilmiş olan AR-GE altyapısı hem ihracata katkımızla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.